Airbus : vers un retracement du record des 173E information fournie par Cercle Finance • 03/03/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Airbus s'envole vers 172E et se prépare à un retracement du record absolu de clôture des 173E (et 174E en intraday) du 18 février.

Airbus a une branche 'défense' et ce seul terme aujourd'hui suffit à mettre les investisseurs en transe.

En cas de franchissement, le prochain objectif serait 186E (suite à la dernière oscillation entre 160 et 173E.





Valeurs associées AIRBUS 173,34 EUR Euronext Paris +4,61%