Airbus: vente de 10 hélicoptères H140 à des opérateurs information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 18:27









(CercleFinance.com) - ADAC Luftrettung, ÖAMTC Flugrettung et Airbus Helicopters annoncent la signature d'un accord portant sur l'achat de dix hélicoptères H140, dont cinq seront attribués à chaque opérateur.



Ces opérateurs allemands et autrichiens, leaders dans les services médicaux d'urgence par hélicoptère, font partie des premiers clients du H140, dévoilé lors du salon VERTICON à Dallas.



L'accord inclut également l'acquisition de trois hélicoptères H135 et un H145 pour ADAC Luftrettung







Valeurs associées AIRBUS 163,00 EUR Euronext Paris -0,07%