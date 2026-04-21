information fournie par Reuters • 21/04/2026 à 09:14

Airbus va acquérir la société de cybersécurité Quarkslab

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Airbus a ​annoncé mardi avoir conclu un ​accord en vue ​d'acquérir la ⁠société française ‌de cybersécurité Quarkslab.

Dans un communiqué, ​l'avionneur ‌indique que ⁠la finalisation de la ⁠transaction est ‌prévue dans ⁠le ‌courant de ⁠l’année 2026.

Fondée en ⁠2011, ‌Quarkslab emploie environ ​100 ‌personnes basées principalement à Paris ​et à ⁠Rennes, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)