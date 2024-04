Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: tractations finalisées avec Norsk Titanium information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Norsk Titanium, un fabricant norvégien d'additifs métalliques, a annoncé lundi avoir finalisé ses tractations avec Airbus Aerostructures, la filiale de fuselage arrière et de grands composants d'Airbus.



Le groupe nordique indique que la direction d'achat d'Airbus Aerostructures s'est déplacée vendredi dernier sur son site de Plattsburgh, dans l'Etat de New York, afin de mettre un point final à leurs discussions.



Un accord-cadre d'approvisionnement portant sur la livraison de modèles d'impression devrait maintenant être prochainement signé, assure Norsk Titanium dans un communiqué.





