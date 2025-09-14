Airbus, Thales et Leonardo pourraient signer un premier accord cette année sur un partenariat dans le domaine des satellites, selon un dirigeant d'Airbus

Les groupes aérospatiaux européens Leonardo LDOF.MI , Thales TCFP.PA et Airbus

AIR.PA pourraient signer un accord initial pour combiner leurs activités satellites dès cette année, a déclaré le chef de la division défense et espace d'Airbus dans une interview dimanche, confirmant des informations de Reuters.

Dans le cadre du "Projet Bromo", Leonardo, Thales et Airbus prévoient de créer une entreprise de fabrication de satellites pour concurrencer les concurrents chinois et américains, y compris Starlink d'Elon Musk.

"Nous sommes sur la bonne voie, mais plusieurs questions doivent encore être clarifiées avant de franchir une étape aussi importante", a déclaré Michael Schoellhorn, directeur général d'Airbus Defence and Space, au quotidien italien Il Corriere della Sera.

Michael Schoellhorn a ajouté que les opérations de ce type nécessitent un processus en deux étapes, comprenant un accord-cadre et une phase menant à la conclusion effective de l'accord. "Dans ce cas, je pense que la signature (d'un premier accord) pourrait avoir lieu dès 2025", a-t-il déclaré.

(Reportage par Gianluca Semeraro, version française Florence Loève)