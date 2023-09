Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: Thaicom commande un satellite de télécommunications information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 12:26









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé lundi que l'opérateur thaïlandais de satellites Thaicom lui avait commandé un satellite de télécommunications en vue d'augmenter ses capacités dédiées aux applications à haut débit.



Le géant européen de l'aéronautique et de l'aérospatiale va lui fournir un satellite de nouvelle génération à haut débit flexible 'OneSat' entièrement reconfigurable digitalement.



L'appareil - qui fournira une connectivité étendue en bande Ku dans la région Asie-Pacifique pour des millions d'utilisateurs - sera le premier satellite flexible de Thaicom, qui exploite déjà huit satellites géostationnaires.



Airbus, qui ne dévoile pas les termes du contrat, concevra et fabriquera le satellite, et fournira également les composants du segment sol. Il prévoit de livrer le satellite en 2027.





