Airbus se pourvoit en cassation après sa condamnation dans le crash du Rio-Paris

Le constructeur aéronautique conteste la décision de la Cour d'appel de Paris, qu'il juge contraire aux précédentes conclusions judiciaires et aux réquisitions du parquet.

Airbus annonce former un pourvoi en cassation après sa condamnation par la Cour d'appel de Paris dans le dossier de l'accident du vol Air France AF447 entre Rio et Paris.

La cour d'appel a en effet condamné Airbus et Air France à l'amende maximale pour homicide involontaire, soit 225 000 euros (261 720 dollars), conformément aux réquisitions du parquet lors du procès de huit semaines l'an dernier.

Ces amendes, qui ne représentent que quelques minutes de chiffre d'affaires pour chacune des compagnies, ont été largement perçues comme une sanction symbolique. Toutefois, les associations de familles ont souligné qu'une condamnation constituerait une reconnaissance officielle de leur souffrance.

Si Airbus réaffirme sa "profonde compassion" envers les familles et les proches des victimes de cette catastrophe survenue en 2009, l'avionneur estime que l'arrêt rendu est en contradiction avec les réquisitions du parquet, l'ordonnance de non-lieu prononcée en 2019 ainsi qu'avec la relaxe décidée en première instance en 2023.

Le recours devant la Cour de cassation vise, selon Airbus, à permettre un réexamen des questions de droit soulevées par cette affaire.

Le groupe rappelle enfin que la sécurité des vols demeure sa "priorité absolue", soulignant que cet engagement couvre l'ensemble de ses activités, de la conception des appareils à leur exploitation.

Peu après 16h, Airbus recule de 3% à Paris tandis qu'Air France-KLM cède 0,25%.