Airbus : se hisse vers 145,5E, tendrait vers 147E information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - Malgré le net repli du $ en 3 semaines, Airbus se hisse vers 145,5E et va tenter de renouer avec l'ex-plancher des 147E du 4 avril.

L'objectif suivant serait le retracement du zénith d'ouverture des 150E du 10 avril.







Valeurs associées AIRBUS 145,4000 EUR Euronext Paris +3,41%