Airbus : rechute au contact des 133,4E, support testé information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 13:50









(CercleFinance.com) - Airbus rechute au contact des 133,4E et ne parvient pas à s'éloigner du plancher des 7 et 9 avril (133,2E) : la guerre commerciale -même mise sur 'pause'- ne va pas se résoudre du jour au lendemain et elle va peser sur la croissance mondiale.

Pars ailleurs, Trump voudra avantager Boeing face à l'avionneur européen: une cassure des 133E précéderait un rapide test du plancher majeur des 125E du 8 octobre 2024.

Le support suivant se situerait vers 121,2E et remonte au 20/10/2023.





