Airbus: rachats d'actions pour 56 millions d'euros information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 12:37









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé hier soir avoir fait l'acquisition de plus de 300.000 titres la semaine passée dans le cadre de la seconde tranche de son programme de rachat d'actions, lancée au mois de septembre dernier, pour un montant de plus de 56 millions d'euros.



Dans un avis financier, l'avionneur indique avoir mis la main sur 360.186 actions sur la base d'un prix unitaire de 157,1826 euros lors des cinq séances allant du 16 au 20 décembre.



Le programme d'achat d'actions, approuvé par les actionnaires le 10 avril dernier, est censé alimenter les plans d'intéressement de ses salariés.





Valeurs associées AIRBUS 153,82 EUR Euronext Paris -0,05%