Airbus: protocole d'accord avec LanzaJet dans le SAF

(CercleFinance.com) - LanzaJet a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec Airbus dans le domaine de la production de carburant d'aviation durable (SAF).



Aux termes du partenariat, les deux groupes comptent explorer la faisabilité de la construction de sites de production de SAF à partir du procédé 'Alcohol-to-Jet' (ATJ) de LanzaJet, qui permet de convertir de l'alcool en carburéacteur.



L'objectif est de parvenir, d'ici à la fin de la décennie, à une technologie qui permettrait à Airbus de faire fonctionner l'intégralité de ses avions au SAF, sans besoin de modifier l'infrastructure de ses appareils.





