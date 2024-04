Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: nouveaux hélicoptères pour l'armée britannique information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le ministère britannique de la Défense a commandé six hélicoptères Airbus H145 supplémentaires dans le cadre de la prochaine étape du renouvellement de sa flotte rotative et de la réduction du nombre de types différents en service.



Les nouveaux appareils, qui remplaceront des hélicoptères Puma, seront déployés à Chypre principalement pour des missions d'intervention d'urgence et à Brunei pour soutenir l'entraînement militaire britannique à la guerre dans la jungle.



Ils seront livrés l'année prochaine et serviront en parallèle avec 29 H135 et sept H145 dans la Defence Helicopter Flying School, qui forme tous les pilotes militaires britanniques dans le cadre du MFTS à la RAF Shawbury.





