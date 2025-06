Airbus: MoU pour une collaboration avec Quantum Systems information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:52









(CercleFinance.com) - À l'occasion du Salon du Bourget, Airbus Defence and Space annonce avoir signé un protocole d'accord (MoU) avec Quantum Systems et afin d'approfondir leur coopération stratégique et travailler sur un écosystème pour la reconnaissance aérienne.



Ils travailleront sur des solutions permettant d'intégrer de manière transparente la reconnaissance aérienne tactique, en particulier dans les systèmes de commandement et d'information modernes, pour renforcer rapidement et efficacement les capacités des forces armées.



'La vision stratégique d'Airbus vise à façonner un écosystème européen de l'aviation militaire. Concrètement, il s'agit d'assurer la souveraineté de l'Europe en matière de systèmes de mission soutenus par l'IA', explique Mike Schoellhorn, CEO d'Airbus Defence and Space.





