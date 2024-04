Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: Mobilicom boucle sa campagne d'essais sur drone information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - L'israélien Mobilicom a annoncé jeudi avoir bouclé avec succès une campagne d'essais en vol sur ses technologies de connectivité à haut débit et de vidéo HD embarquées à bord d'un drone d'Airbus.



Le spécialiste des applications de cybersécurité indique avoir réussi à intégrer ses systèmes de communications à longue portée et à haute vitesse au sein d'un Do-DT25, l'un des véhicules aériens sans pilote (UAV) d'Airbus.



Mobilicom indique que son dernier système radio, le MCU-70, a été installé dans l'appareil afin d'établir des communications avec une unité au sol MCU-300 dans des conditions marquées par des manoeuvres réalisées à une vitesse de 150 km par seconde à une distance pouvant atteindre 100 kilomètres de la base.





Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -0.19%