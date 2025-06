Airbus: MNG Airlines commande deux A350F information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 11:52









(CercleFinance.com) - Airbus annonce la signature d'un protocole d'accord avec MNG Airlines, fournisseur mondial de services logistiques et facilitateur du e-commerce basé en Turquie, portant sur la commande de deux appareils A350F.



Ce nouvel avion-cargo deviendra un élément central de la future flotte de MNG, et renforcera sa position sur les principales voies commerciales, notamment l'Europe, le Moyen-Orient, l'Asie et une présence croissante en Amérique du Nord.



Actuellement en cours de développement, il transportera jusqu'à 111 tonnes avec une autonomie de 8.700 km. Il offrira une réduction allant jusqu'à 40% de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ par rapport aux avions de la génération précédente.





