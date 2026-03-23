Airbus met la main sur Ultra Cyber au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 10:38
Selon le constructeur aéronautique, cette opération stratégique renforce sa position en tant que partenaire souverain de confiance du Royaume-Uni et fournisseur clé de ses alliés, tout en consolidant sa présence sur le marché européen de la cybersécurité.
Elle permet à Airbus d'enrichir son offre de solutions de cybersécurité complètes, complétant ainsi les capacités souveraines britanniques existantes de son activité cyber basée à Newport, au Pays de Galles.
Apportant les plus de 200 employés d'Ultra Cyber Ltd, principalement basés dans son centre d'excellence cyber ultramoderne à Maidenhead, cette acquisition créera, selon Airbus, un champion souverain britannique de cybersécurité à grande échelle.
Le groupe paneuropéen ajoute que cette initiative fait suite à l'acquisition réussie d'infodas en 2024, qui a renforcé son leadership en matière de cybersécurité en Allemagne et dans l'UE pour les solutions inter-domaines.
Valeurs associées
|166,8600 EUR
|Euronext Paris
|+3,69%
A lire aussi
-
L'armée iranienne a menacé lundi de fermer complètement le détroit stratégique d'Ormuz si le président américain Donald Trump met à exécution ses menaces de frapper les centrales électriques du pays.
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,78% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79%pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,9% pour le Nasdaq .IXIC : * UNITED AIRLINES ... Lire la suite
-
La quantité de chaleur accumulée par la Terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU.
-
La quantité de chaleur accumulée par la terre a atteint un niveau record en 2025, avec des conséquences à craindre pour des centaines, voire des milliers d'années, alerte lundi l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU. "Le climat mondial ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer