Airbus met en garde ses salariés face aux risques géopolitiques

par Tim Hepher

Le directeur général d'Airbus a averti les salariés que l'avionneur devait se préparer à s'adapter à de nouveaux risques géopolitiques, après avoir subi l'an dernier des dommages "significatifs" ‍sur les plans logistique et financier liés au protectionnisme américain et aux tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

"Le début de 2026 est marqué par un nombre sans précédent de crises et par des évolutions géopolitiques inquiétantes. Nous devons avancer ‌dans un esprit de solidarité et d'autonomie", a écrit Guillaume Faury dans une lettre interne consultée par Reuters.

"Le paysage industriel dans lequel nous évoluons est semé d'embûches, aggravées par la confrontation entre les États-Unis et la Chine."

Airbus ​a refusé de commenter ses communications internes.Dans cette note, diffusée la semaine dernière, Guillaume Faury n'a pas détaillé les ⁠développements géopolitiques évoqués.

Elle intervient toutefois dans un contexte de divisions entre Washington et ses alliés, notamment sur le Groenland et le rôle de l'Otan. Airbus est un fournisseur majeur de matériel de défense ⁠en Europe.

Le dirigeant a ajouté que de ‍multiples pressions commerciales avaient déjà "causé des dommages collatéraux significatifs, sur les plans logistique et ⁠financier".

En avril dernier, le président américain Donald Trump a annoncé une série de droits de douane d'ampleur, entraînant des restrictions chinoises sur les exportations de terres rares. Washington a ensuite gelé temporairement les exportations de moteurs et d'autres composants clés vers la ​Chine, utilisés notamment pour l'avion C919.

Des pièces américaines sont également nécessaires aux appareils Airbus assemblés en Chine.

Le secteur aéronautique a néanmoins bénéficié d'un allégement partiel des droits de douane américains.Malgré ces bouleversements commerciaux, Guillaume Faury a félicité les 160.000 salariés du ⁠groupe pour ce qu'il a qualifié de "bons résultats" globaux en 2025, sans fournir de détails.

Airbus publiera ses ​résultats le 19 février.

Il a estimé qu'Airbus Defence and Space repose désormais sur des ​bases "beaucoup plus solides" grâce à une ​restructuration en profondeur, ajoutant qu'Airbus Helicopters affiche une performance "remarquablement constante".

Évoquant la qualité industrielle, Guillaume Faury a jugé "impératif" pour Airbus de ​tirer les enseignements de son plus vaste rappel jamais effectué en ⁠novembre, lié à une mise à jour logicielle.

Quelques jours plus tard, l'avionneur a été contraint de revoir à la baisse ses objectifs de livraisons en raison de défauts affectant des panneaux de fuselage, tout en maintenant ses objectifs financiers, en partie grâce aux progrès réalisés dans un plan de réduction des coûts commerciaux, a-t-il précisé.

"Nous devons être plus rigoureux dans la gestion de ‌nos systèmes et de nos produits de manière générale", a-t-il écrit.

Le directeur général a rappelé que les chaînes d'approvisionnement s'étaient améliorées depuis la pandémie de COVID-19, tout en restant une source de perturbations.

"Nos difficultés les plus sérieuses concernent les moteurs Pratt & Whitney et CFM", a-t-il ajouté.

L'ancien directeur général d'Airbus Commercial Aircraft, Christian Scherer, récemment parti à la retraite, a déclaré plus tôt ce mois-ci que les moteurs de la famille A320 continuaient d'arriver avec retard, pointant plus particulièrement Pratt & Whitney, qui n'a ‌pas souhaité commenter.

(Tim Hepher;version française Nicolas Delame)