Airbus maintient son objectif de livraisons malgré les problèmes de fournisseurs

( AFP / SEBASTIEN SALOM-GOMIS )

En dépit des chiffres "décevants" des livraisons en septembre, Airbus a annoncé vendredi maintenir son objectif de 770 avions livrés en 2024 tout en admettant qu'il faudrait au moins deux ans à ses fournisseurs qui font défaut pour revenir à la stabilité d'avant-Covid.

"C'est décevant, je l'avoue. On visait un petit peu plus haut (...). Mais ce qui compte, c'est la tendance", a déclaré Christian Scherer, directeur général des avions commerciaux d'Airbus au cours d'une conférence de presse.

Airbus a livré 50 avions neufs en septembre, un chiffre en faible progression par rapport au mois d'août - généralement creux -, ce qui a inquiété des investisseurs s'interrogeant sur la capacité de l'avionneur européen de maintenir son objectif, déjà revu à la baisse en juin, à 770 avions contre 800 cette année. Certains ont même avancé qu'Airbus pourrait publier un avertissement avant ses résultats trimestriels attendus le 30 octobre.

"La réalité qui se cache derrière n'est pas plus inquiétante que ça. Donc on maintient notre trajectoire", a assuré M. Scherer.

Il a mis le problème de retard dans les livraisons sur le compte des fournisseurs en citant parmi les "maillons faibles" Spirit qui lui fournit des fuselages et assembles des ailes, et CFM, une coentreprise entre General Electric et Safran Aircraft Engines, l'un des principaux fournisseurs de moteurs.

Les problèmes de Spirit, également fournisseur clé de Boeing qui a été gravement affecté lorsque Boeing a été contraint de suspendre la production du 737 MAX en raison de problèmes de sécurité, ont "des répercussions" sur une chaîne d'approvisionnement d'Airbus qui "est déjà fragile".

"Les moteurs de CFM restent sur le chemin critique et je le regrette", a poursuivi le responsable.

Parmi les quelque 10.000 fournisseurs avec lesquels travaille Airbus, "il en suffit d'un qui a un caillou dans la chaussure pour que tout le monde marche moins vite", a-t-il souligné.

"On suit comme le lait sur le feu la santé financière et industrielle de nos fournisseurs. On a des centaines de spécialistes qui sont déployés dans des programmes d'amélioration auprès de nos fournisseurs, là où ils en ont besoin", a-t-il ajouté.

Quant à un retour à la stabilité de leur production d'avant le Covid-19, "nous voyons une normale se dessiner en 2027-2028", a-t-il conclu.