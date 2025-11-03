 Aller au contenu principal
Airbus livre à l'Indonésie son premier A400M
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:17

Airbus Defence and Space annonce avoir livré à l'Indonésie son premier A400M, 'marquant ainsi une étape majeure dans les efforts déployés par le pays pour moderniser ses capacités de transport militaire'.

L'appareil livré est configuré pour le fret, le transport de troupes, l'évacuation sanitaire et les missions humanitaires. Il s'agit du premier des deux A400M commandés par l'Indonésie en 2021, le deuxième devant être livré en 2026.

Le constructeur aéronautique fournira aussi à l'armée de l'air indonésienne des services complets de formation et d'assistance afin d'assurer une entrée en service sans heurts de cet avion de transport aérien tactique lourd.

En outre, l'Indonésie étudiera la possibilité d'intégrer un kit de lutte contre les incendies à bord des deux avions, kit permettant de convertir rapidement l'A400M en bombardier capable de larguer jusqu'à 20 000 litres de retardateur ou d'eau en un passage.

Valeurs associées

AIRBUS
213,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
