Airbus livre à l'Indonésie son premier A400M
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 08:17
L'appareil livré est configuré pour le fret, le transport de troupes, l'évacuation sanitaire et les missions humanitaires. Il s'agit du premier des deux A400M commandés par l'Indonésie en 2021, le deuxième devant être livré en 2026.
Le constructeur aéronautique fournira aussi à l'armée de l'air indonésienne des services complets de formation et d'assistance afin d'assurer une entrée en service sans heurts de cet avion de transport aérien tactique lourd.
En outre, l'Indonésie étudiera la possibilité d'intégrer un kit de lutte contre les incendies à bord des deux avions, kit permettant de convertir rapidement l'A400M en bombardier capable de larguer jusqu'à 20 000 litres de retardateur ou d'eau en un passage.
Valeurs associées
|213,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
(AOF) - emeis a finalisé la cession de ses Résidences Seniors indépendantes en France ainsi que de l'immobilier y afférent, auprès d'un fonds immobilier géré par TwentyTwo Real Estate en tant qu'investisseur principal et d'Azora Capital. Le montant de la transaction ... Lire la suite
-
La major pétrolière BP a déclaré lundi qu'elle vendrait des participations dans les actifs intermédiaires ('midstream') Permian et Eagle Ford de ses activités pétrolières et gazières "onshore" aux États-Unis pour 1,5 milliard de dollars à des fonds gérés par la ... Lire la suite
-
Ryanair a fait état lundi d'un bénéfice après impôts légèrement supérieur aux attentes pour le semestre clos en septembre et a revu à la hausse sa prévision de trafic de passagers, tout en déclarant s'attendre à une croissance des tarifs plus difficile au second ... Lire la suite
-
* SOCIETE GENERALE SOGN.PA - Kepler Cheuvreux relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver" et son objectif de cours à 61,9 euros contre 56 euros. * SOPRA STERIA GROUP SOPR.PA - Alphavalue abaisse son objectif de cours à 200 euros contre 243 euros. * ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer