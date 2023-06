Airbus: les prévisions de marché à 20 ans relevées information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 14:10

(CercleFinance.com) - Airbus a relevé mercredi sa prévision pour le marché mondial de l'aviation civile au cours des 20 prochaines années, que le groupe chiffre désormais à plus de 40.000 avions passagers et fret.



Sa nouvelle prévision s'établit désormais à 40.850 livraisons d'appareils pour la période 2023-2042, un chiffre revu à la hausse par rapport à sa précédente estimation de 39.490 dévoilée il y a un an.



Dans son rapport, l'avionneur précise tabler sur une croissance annuelle moyenne de 3,6% du trafic passagers mondial sur la période, grâce à la vigueur des marchés du Moyen-Orient et d'Asie, Inde et Chine en tête.



Le marché du fret devrait, lui, progresser à un rythme annuel de l'ordre de 3,2%.



Aviation commerciale et cargo confondues, sa prévision pour les avions monocouloirs, exploités sur les réseaux court et moyen-courrier, ressort à 32.630 unités, ce qui représente 80% des besoins du marché.



Pour ce qui concerne les avions à plus large fuselage, utilisés sur les liaisons long courrier, la prévision de demande d'Airbus ressort à 8.220 appareils.



A horizon 2042, le groupe dit prévoir une flotte mondiale de 46.560 appareils, soit un doublement par rapport aux 22.880 avions qui étaient en circulation en 2020.