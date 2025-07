Airbus: les essais sur le 'taxibot' s'accélèrent information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 14:26









(CercleFinance.com) - Airbus a annoncé jeudi que les essais sur le 'taxibot', un remorqueur hybride-électrique pour avions contrôlé par les pilotes, s'intensifiaient dans plusieurs grands aéroports mondiaux.



Déployé notamment à Amsterdam Schiphol, Paris-Charles de Gaulle, Bruxelles, New York JFK et New Delhi, ce dispositif ambitionne de réduire la consommation de carburant et les émissions des appareils lors des roulages au sol.



Il a été imaginé pour remorquer les avions sans utiliser les moteurs principaux des appareils, tout en restant sous contrôle du cockpit.



Le projet s'inscrit dans le cadre du programme européen 'Heron', qui regroupe 24 partenaires dans dix pays européens, parmi lesquels Air France, easyJet, ADP, Brussels Airport ou Lufthansa.



Celui-ci doit maintenant s'achever d'ici à la fin 2025.



Airbus souligne que les modifications nécessaires à l'intégration du 'taxibot' sont désormais certifiées pour ses monocouloirs en rétrofit.



easyJet prévoit ainsi de débuter un essai opérationnel à Schiphol dès 2025.



Selon Airbus, l'aéroport néerlandais, dont l'objectif est de devenir neutre en émissions d'ici 2030, représente un terrain de test idéal avec ses pistes distantes de plusieurs kilomètres des terminaux.





