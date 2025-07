Airbus: lancement réussi des quatre satellites CO3D information fournie par Cercle Finance • 28/07/2025 à 07:20









(Zonebourse.com) - Airbus indique que quatre satellites CO3D (Constellation Optique 3D) qu'il a construits ont été placés en orbite par une fusée Vega-C d'Arianespace depuis Kourou, et vont entamer leur mission de cartographie en 3D très détaillée de la surface de la Terre.



Ces satellites CO3D à usage dual fourniront un modèle numérique de surface (MNS) mondial à haute résolution, avec des images stéréoscopiques à 50 cm de résolution pour le CNES et des images 2D pour des clients gouvernementaux et commerciaux.



Sur les six prochains mois, ces satellites de 285 kg sur une orbite héliosynchrone à 502 km d'altitude, passeront des tests orbitaux avant d'entamer une campagne de 18 mois visant à fournir au CNES une carte en 3D de la France et de 'l'arc de crise'.



Les données vont alimenter un segment sol numérisé et exploité par Airbus pour produire la carte 3D finale, soutenant des applications militaires et civiles critiques allant de la géologie et de l'hydrologie à la planification urbaine et à la sécurité civile.



Airbus ajoute que le satellite MicroCarb, pour lequel il a fourni le spectromètre infrarouge, a aussi été déployé lors du même lancement, avec pour objectif de cartographier la teneur en carbone de l'atmosphère à l'échelle de la planète.





Valeurs associées AIRBUS 180,200 EUR Euronext Paris -1,31%