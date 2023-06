Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Airbus: l'hélicoptère H160 reçoit la certification FAA information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 16:10

(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir reçu la certification de la Federal Aviation Administration (FAA) pour l'hélicoptère H160, marquant 'une étape importante dans le développement de l'appareil' et le positionnant pour son entrée sur le marché américain.



'Nous sommes heureux de recevoir la certification FAA pour le H160, qui témoigne de nombreuses années de travail acharné et d'engagement de nos équipes afin de livrer cet hélicoptère multirôle aux clients en Amérique du Nord qui ont déjà fait confiance au H160.' a déclaré Bruno Even, directeur général d'Airbus Helicopters.



Airbus rappelle que son hélicoptère a déjà reçu la certification de l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) en juillet 2020 et qu'il est entré en service au Japon, au Brésil, en Arabie Saoudite et en Europe, cumulant plus de 1700 heures de vol.