Airbus: l'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération sur Spirit AeroSystems
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 08:58

Airbus a notifié à l'Autorité de la concurrence son projet de prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe Spirit AeroSystems.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des engagements structurels pris par Boeing auprès de la Commission européenne pour répondre aux risques d'atteinte à la concurrence résultant de l'acquisition par Boeing de Spirit AeroSystems.

Aux termes de l'analyse concurrentielle, l'Autorité a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de la fourniture de pièces pour aéronefs.

Compte tenu de l'absence d'atteinte à la concurrence et des engagements pris par Boeing auprès de la Commission européenne, l'Autorité a autorisé l'opération sans condition.

