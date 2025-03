Airbus: JSA commande 50 appareils A320neo information fournie par Cercle Finance • 12/03/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que Jackson Square Aviation (JSA), l'un des leaders mondiaux de la location d'avions, lui a passé une commande ferme de 50 appareils de la famille A320neo.



Cet accord constitue la première commande directe de JSA auprès d'Airbus, faisant du loueur un nouveau client d'Airbus.



'Nous sommes ravis d'ajouter l'A320neo à notre portefeuille de projets à long terme, poursuivant ainsi notre mission : fournir aux compagnies aériennes du monde entier des solutions de flotte et de financement de premier ordre', a commenté Kevin McDonald, PDG de JSA.



L'avionneur européen précise que la famille A320 peut fonctionner 'avec jusqu'à 50 % de carburant d'aviation durable (SAF) aujourd'hui et jusqu'à 100 % d'ici 2030'.







Valeurs associées AIRBUS 166,94 EUR Euronext Paris +2,42%