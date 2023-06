Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: IndiGo commande 500 appareils de la famille A320 information fournie par Cercle Finance • 19/06/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - IndiGo a passé une commande ferme de 500 appareils de la famille A320, établissant ainsi le record du plus gros contrat d'achat unique de l'histoire de l'aviation commerciale.



Cet accord porte à 1 330 le nombre total d'appareils Airbus commandés par IndiGo, qui devient ainsi le premier client mondial de la famille A320.



Pieter Elbers, CEO d'IndiGo, a déclaré : 'Cette commande réaffirme avec force la confiance d'IndiGo dans la croissance de l'Inde, dans la famille A320 et dans notre partenariat stratégique avec Airbus '.



' Nous sommes impatients de contribuer à la croissance de la connectivité aérienne de l'Inde sur son réseau intérieur et sur les marchés internationaux, grâce à l'expansion de ce formidable partenariat', a déclaré Christian Scherer, Chief Commercial Officer et Head of International d'Airbus.





