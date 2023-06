Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: IAG convertit en achat des options sur 10 A320neo information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 14:05









(CercleFinance.com) - IAG, la maison-mère de British Airways, Iberia et Vueling, a annoncé vendredi la conversion en commandes fermes d'options annoncées en septembre 2022 portant sur 10 appareils A320neo d'Airbus.



Ces avions, dont la livraison est prévue en 2028, sont destinés à remplacer la flotte existante d'A320ceo de la compagnie aérienne.



'Ces appareils de dernière génération sont plus économiques et moins gourmands en carburant que ceux qu'ils sont appelés à remplacer, ce qui va nous aider à respecter notre objectif de zéro émission nette à horizon 2050', a expliqué Luis Gallego, le directeur général d'IAG, dans un communiqué.





