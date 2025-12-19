 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus Helicopters livre son premier H160 en Indonésie
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 14:15

Airbus Helicopters indique avoir livré à Derazona Helicopters son premier H160 en Indonésie, marquant l'entrée de cet hélicoptère de nouvelle génération dans le pays, ainsi que sur le marché énergétique plus large de l'Asie du Sud-Est.

"Le H160 multi-mission renforcera la flotte de l'opérateur indonésien et sera déployé pour des missions énergétiques offshore ainsi que pour le transport de passagers utilitaires et commercial", précise le constructeur aéronautique.

Figurant parmi les hélicoptères les plus avancés technologiquement au monde, et capable d'accomplir des missions variées, le H160 est entré en service dans de nombreux pays dont la Chine, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

Valeurs associées

AIRBUS
194,900 EUR Euronext Paris +0,44%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank