Airbus Helicopters livre son premier H160 en Indonésie
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 14:15
"Le H160 multi-mission renforcera la flotte de l'opérateur indonésien et sera déployé pour des missions énergétiques offshore ainsi que pour le transport de passagers utilitaires et commercial", précise le constructeur aéronautique.
Figurant parmi les hélicoptères les plus avancés technologiquement au monde, et capable d'accomplir des missions variées, le H160 est entré en service dans de nombreux pays dont la Chine, la France, le Japon, le Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Valeurs associées
|194,900 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
A lire aussi
-
Une première pour le Cern : de célèbres donateurs privés promettent un milliard de dollars pour le nouveau collisionneur de particules
L'organisation européenne de recherche nucléaire ambitionne de construire le "Futur Collisionneur circulaire" FCC), successeur annoncé de l'actuel LHC. Le projet, chiffré à plus de 15 milliards d'euros, ouvre de nouveaux horizons dans l'exploration de la physique ... Lire la suite
-
(AOF) - A la suite de la publication hier des bons résultats du deuxième trimestre de son exercice 2025/2026, FedEx a ajusté à la hausse ses objectifs annuels sur cette période. Le spécialiste de la livraison de colis anticipe désormais une croissance de son chiffre ... Lire la suite
-
(AOF) - Nike a annoncé une baisse de sa marge brute pour le deuxième trimestre consécutif, reculant de 300 points de base en raison des droits de douane. La firme américaine a dégagé un bpa de 53 cents, contre 38 attendu. Le chiffre d'affaires a atteint 12,43 milliards ... Lire la suite
-
Arthur Waller (PDG de Pennylane) : "On pourrait être rentable mais on préfère investir massivement dans notre produit !"
Pennylane, spécialiste de la comptabilité et la gestion financière illustre le retour en force des logiciels d’entreprise au sein de la French Tech. Fondée en 2020, la fintech française vient de franchir le seuil des 100 millions d’euros de revenus annuels récurrents, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer