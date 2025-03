Airbus: GMR commande entre 10 et 15 hélicoptères H140 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters fait savoir que Global Medical Response (GMR) va lui commander jusqu'à 15 hélicoptères H140 dans le secteur des services médicaux d'urgence (EMS).



GMR, l'un des premiers clients pour ce modèle dévoilé au salon VERTICON à Dallas, a commandé 10 H140, avec une option pour cinq autres.



Basée à Lewisville, Texas, GMR est l'un des plus grands opérateurs d'hélicoptères Airbus en Amérique du Nord.

Airbus met en avant son H140 à moteur twin, avec 'une queue en T optimisée, un rotor principal sans roulement à cinq pales et des moteurs puissants Safran'.



Sa mise en service pour l'EMS est prévue pour 2028.





Valeurs associées AIRBUS 163,00 EUR Euronext Paris -0,07%