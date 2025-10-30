 Aller au contenu principal
Airbus : 'gap' au-dessus de 208,7E, record à 217E
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 14:00

Soutenu par ses résultats, Airbus ouvre un 'gap' d'évasion au-dessus de 208,7E, inscrit un record à 217E et semble bioen parti pour s'en aller doubler de valeur depuis le plancher des 126,4E de début avril, soit un objectif de 253E

Valeurs associées

AIRBUS
215,0000 EUR Euronext Paris +3,17%
