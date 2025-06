Airbus: étudie une évolution du NH90 avec Leonardo information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce que, conjointement avec Leonardo, elle réalisera une étude d'architecture en vue de définir les bases de l'évolution à long terme de l'hélicoptère NH90, dite ' Block 2 '.



Cette initiative répond à une demande de l'agence NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) et vise à préparer les futures décisions des nations sur cette évolution.



L'étude portera notamment sur des améliorations structurelles clés, telles qu'une avionique modulaire, une meilleure homogénéité de configuration, des performances accrues et une maintenance optimisée.







