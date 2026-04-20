Airbus et ses partenaires lancent l'étude d'architecture du NH90 Block 2
information fournie par Zonebourse 20/04/2026 à 11:58
Airbus annonce la signature d'un contrat entre le consortium NHIndustries (regroupant Airbus, Leonardo et GKN Aerospace) et l'agence de l'OTAN NAHEMA (NATO Helicopter Management Agency) visant à lancer l'étude d'architecture du NH90 Block 2, soit la prochaine évolution majeure de l'hélicoptère militaire NH90.
Cette modernisation prévoit des améliorations structurelles majeures, incluant une avionique modulaire, une plus grande standardisation des configurations, ainsi que des gains en maintenance et en performance. De nouvelles capacités seront également intégrées, notamment en combat collaboratif, en connectivité et en coopération entre systèmes habités et non habités.
L'étude, d'une durée de 2 ans, s'appuiera sur les acquis du programme Block 1 tout en préparant l'appareil aux exigences opérationnelles post-2040.
"Cette signature marque une étape décisive pour maintenir le NH90 à la pointe de la défense européenne", souligne Matthieu Louvot, directeur général d'Airbus Helicopters. Les résultats permettront aux Etats partenaires de définir les les options d'évolution les plus adaptées à leurs besoins stratégiques à long terme."
Le titre Airbus recule de près de 2% en fin de matinée, dans un CAC en contraction de 1%.
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