information fournie par Reuters • 21/10/2025 à 10:52

Airbus et Cathay concluent un partenariat de co-investissement pour les carburants durables dans l'aviation

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET CATHAY FORMENT UN PARTENARIAT DE CO-INVESTISSEMENT POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DES CARBURANTS DURABLES DANS L'AVIATION

* INVESTISSEMENT CONJOINT POUVANT ATTEINDRE $70 MLNS

(Rédaction de Gdansk)