Airbus et Cathay concluent un partenariat de co-investissement pour les carburants durables dans l'aviation

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
information fournie par Boursorama avec Media Services•21.10.2025•14:00•
À l'heure actuelle, la contribution de l'État s'élève à 362 millions d'euros. La France va accueillir les Jeux olympiques d'hiver pour la première fois depuis 1992 : le Comité d'organisation des JO-2030, prévus dans les Alpes, a été doté lundi 20 octobre d'un budget ...
Lire la suite
Inscrite au projet de loi de finances initial, cette taxe de 2% sur les holdings est débattue à l'Assemblée nationale. Pour certains, les exonérations sont trop importantes. Pour d'autres, elle est de nature confiscatoire. Alors peut-elle satisfaire la volonté ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•21.10.2025•13:57•
Cette prise de position commune a été signée par les dirigeants de l'Ukraine, de l'Union européenne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, du Danemark et de la Finlande. Sur quelles cartes se baser pour imaginer un cessez-le-feu ...
Lire la suite
Le Japon a désigné mardi la première femme Premier ministre de son histoire: la nationaliste Sanae Takaichi, qui a déjà déçu certains espoirs en ne nommant que deux femmes ministres à son gouvernement. Mme Takaichi, 64 ans, a été élue par les deux chambres du Parlement ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer