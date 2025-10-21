 Aller au contenu principal
Airbus et Cathay concluent un partenariat de co-investissement pour les carburants durables dans l'aviation
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 10:52

Airbus SE AIR.PA :

* AIRBUS ET CATHAY FORMENT UN PARTENARIAT DE CO-INVESTISSEMENT POUR ACCÉLÉRER L'ADOPTION DES CARBURANTS DURABLES DANS L'AVIATION

* INVESTISSEMENT CONJOINT POUVANT ATTEINDRE $70 MLNS

Texte original .... Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

AIRBUS
207,5000 EUR Euronext Paris +1,87%
