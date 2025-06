Airbus: Egyptair commande six A350-900 supplémentaires information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 11:57









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir que la compagnie Egyptair lui a passé une commande ferme portant sur six A350-900 supplémentaires, portant son total à 16 appareils de ce type.



Ce renforcement de flotte s'inscrit dans la stratégie d'expansion de la compagnie afin de répondre à la hausse de la demande pour les vols long-courriers.



Selon la compagnie, cette acquisition vise à moderniser la flotte et à offrir une expérience de voyage optimisée, tout en soutenant l'expansion du réseau sur les cinq prochaines années.



L'intégration des A350 contribuera également aux efforts de durabilité du transport aérien égyptien.







