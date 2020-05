Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus doit être "redimensionné", estime Faury-sources Reuters • 14/05/2020 à 16:22









PARIS, 14 mai (Reuters) - La direction d'Airbus a informé les principaux cadres que le groupe devait être "redimensionné" dans le cadre d'un plan qui sera prêt d'ici la fin du mois de juin et elle se dit prête à réduire encore la production en cas de reprise de l'épidémie due au coronavirus, a-t-on appris jeudi de plusieurs sources. Lors d'un point sur la crise, le président exécutif, Guillaume Faury, a invité les dirigeants du groupe à "affronter la réalité". Airbus ne pourra pas survivre sans une adaptation, a-t-il averti, insistant sur la nécessité de prendre des mesures "radicales", "proactives" et urgentes, selon plusieurs personnes informées de la présentation. Un porte-parole d'Airbus a déclaré qu'"aucune décision n'a été prise sur les prochaines étapes" et qu'il serait prématuré de spéculer sur l'évolution des effectifs. (Tim Hepher, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.07%