Airbus: des systèmes pour l'atterrisseur d'ExoMars information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Airbus indique avoir été sélectionné par l'Agence Spatiale Européenne et Thales Alenia Space (TAS), pour construire les systèmes clés de l'atterrisseur de la mission ExoMars qui posera le rover Rosalind Franklin sur la surface de la planète rouge en 2030.



Les équipes du constructeur aéronautique à Stevenage (Royaume-Uni) vont ainsi concevoir les systèmes mécaniques, thermiques et de propulsion dont la plate-forme d'atterrissage aura besoin pour assurer un atterrissage en toute sécurité.



Airbus a conçu et construit le rover Rosalind Franklin dans la salle blanche en isolement biologique de Stevenage, avant de le livrer à TAS en 2019. Le lancement de la mission, initialement prévu pour 2022, est programmé en 2028 sur un lanceur de la NASA.





