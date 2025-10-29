 Aller au contenu principal
Airbus dépasse les attentes au T3, mais réduit son objectif de production pour l'A220
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 18:00

Airbus AIR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) ajusté supérieurs aux prévisions au troisième trimestre, porté par les livraisons d'avions commerciaux et les gains réalisés dans les secteurs des hélicoptères et de la défense.

L'avionneur européen a réaffirmé ses principaux objectifs financiers et de livraison, mais a revu à la baisse son objectif de production pour son plus petit modèle et vise désormais à assembler 12 A220 de conception canadienne par mois en 2026, contre un objectif précédent de 14 par mois pour la même période.

Le plus grand constructeur aéronautique au monde a affiché une hausse de 38% sur un an de son Ebit ajusté, à 1,94 milliard d'euros, au cours des trois mois clos fin septembre, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 14% pour s'établir à 17,83 milliards d'euros.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires au troisième trimestre de 17,37 milliards d'euros et sur un Ebit ajusté de 1,76 milliard d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Tim Hepher, édité par Augustin Turpin)

