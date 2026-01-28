 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus-Delta commande 31 Airbus pour moderniser sa flotte long-courrier
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 03:04

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi avoir passé commande de 31 gros-porteurs Airbus

AIR.PA dans le cadre d'un plan à long terme visant à moderniser sa flotte internationale.

La commande comprend seize A330-900 et quinze A350-900, dont les livraisons débuteront en 2029.

Delta a déclaré que l'accord associait une nouvelle commande avec la conversion de 10 options d'achats précédemment détenues par la compagnie.

La commande est également assortie d'options pour 20 avions à fuselage large supplémentaires.

(Rajesh Kumar Singh; version française Camille Raynaud)

Valeurs associées

AIRBUS
199,400 EUR Euronext Paris -1,48%
DELTA AIR LINES
66,150 USD NYSE -2,01%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank