information fournie par Reuters • 28/01/2026 à 03:04

Airbus-Delta commande 31 Airbus pour moderniser sa flotte long-courrier

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi avoir passé commande de 31 gros-porteurs Airbus

AIR.PA dans le cadre d'un plan à long terme visant à moderniser sa flotte internationale.

La commande comprend seize A330-900 et quinze A350-900, dont les livraisons débuteront en 2029.

Delta a déclaré que l'accord associait une nouvelle commande avec la conversion de 10 options d'achats précédemment détenues par la compagnie.

La commande est également assortie d'options pour 20 avions à fuselage large supplémentaires.

(Rajesh Kumar Singh; version française Camille Raynaud)