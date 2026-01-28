Airbus-Delta commande 31 Airbus pour moderniser sa flotte long-courrier

Delta Air Lines DAL.N a annoncé mardi avoir passé commande de 31 gros-porteurs Airbus
AIR.PA dans le cadre d'un plan à long terme visant à moderniser sa flotte internationale.
La commande comprend seize A330-900 et quinze A350-900, dont les livraisons débuteront en 2029.
Delta a déclaré que l'accord associait une nouvelle commande avec la conversion de 10 options d'achats précédemment détenues par la compagnie.
La commande est également assortie d'options pour 20 avions à fuselage large supplémentaires.
(Rajesh Kumar Singh; version française Camille Raynaud)
