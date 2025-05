Airbus: coopération spatiale renforcée avec Vietnam et CNES information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 16:11









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce que, conjointement avec le CNES (Centre national d'études spatiales) et l'Académie des sciences et des technologies du Vietnam (VAST), une déclaration d'intention a été signée à Hanoï pour renforcer leur coopération dans l'observation de la Terre, dans le prolongement du programme VNREDSat-1.



L'accord, paraphé en présence des présidents Emmanuel Macron et Lương Cường, vise le développement d'une nouvelle génération de satellites au service de la lutte contre le changement climatique, la gestion des catastrophes et des ressources naturelles au Vietnam.



Airbus et VAST poursuivront leur collaboration technique autour de VNREDSat-1 et étudieront un futur programme s'appuyant sur la technologie CO3D.



L'accord prévoit également un volet formation et transfert de compétences. ' Le renforcement de notre coopération reflète une volonté commune de bâtir des capacités souveraines à fort impact sociétal ', a déclaré Stéphane Vesval, vice-président senior ventes Systèmes spatiaux chez Airbus Defence and Space.





