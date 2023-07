Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: contrat prolongé en Allemagne pour l'A400M information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 17:30









(CercleFinance.com) - Airbus fait savoir ce soir que l'Office fédéral de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw) à Coblence (Allemagne) a renouvelé son contrat pour le soutien en service de l'A400M de la Luftwaffe (soit l'armée de l'air allemande).



Le contrat a une durée de 7,5 ans et s'inscrit dans le prolongement du contrat de support en service A400M qui était en place depuis décembre 2014.



Le contrat prévoit également la mise en place d'une nouvelle installation de maintenance A400M à proximité directe de la base aérienne de Wunstorf.



Airbus ajoute que l'Allemagne est le plus gros client de l'A400M. Actuellement, la Luftwaffe exploite 40 A400M sur un total de 53 appareils commandés.





