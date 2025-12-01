Airbus confronté à un nouveau problème de qualité sur des dizaines d'A320-sources

(Actualisé avec cours en Bourse, détails sur les livraisons)

Airbus AIR.PA a découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320, ont déclaré lundi des sources industrielles.

Le défaut retarde certaines livraisons, mais rien n'indique dans l'immédiat qu'il ait atteint des avions en service, ont précisé ces sources, qui ont demandé à ne pas être nommées.

Airbus n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

A la Bourse de Paris, l'action a creusé ses pertes après cette information et reculait de près de 9% vers 11h30 GMT.

L'origine du problème n'a pu être immédiatement identifiée. Il est apparu alors que l'avionneur européen redouble d'efforts pour atteindre ses ambitieux objectifs annuels de livraisons.

Airbus a livré 72 appareils en novembre, selon des sources, portant le total pour l'année à 657.

Le groupe vise environ 820 livraisons pour l'année et devra donc atteindre une performance record de plus de 160 avions en décembre.

Le record pour le dernier mois de l'année était de 138 en 2019.

(Reportage Tim Hepher, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)