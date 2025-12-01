 Aller au contenu principal
Airbus confirme un problème sur des panneaux de fuselage de l'A320
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 14:12

L'avionneur européen Airbus AIR.PA a confirmé lundi avoir identifié un problème relatif à un "nombre limité" de panneaux de fuselage sur son modèle A320.

Des sources industrielles avaient rapporté plus tôt à Reuters que le groupe avait découvert un problème de qualité industrielle affectant les panneaux de fuselage de plusieurs dizaines d'avions de la famille A320.

Dans une déclaration envoyée par courriel, Airbus indique que l'origine du problème a été identifiée et ajoute inspecter tous les avions éventuellement concernés par ce problème.

(Reportage Tim Hepher, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AIRBUS
192,5000 EUR Euronext Paris -5,84%
