Airbus: commande de trois hélicoptères H225 au Japon information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Airbus indique que la Garde côtière japonaise (JCG) lui a passé une commande supplémentaire de trois hélicoptères H225, portant sa flotte totale de cet appareil à 18, pour assurer ses missions d'application de la loi maritime et de secours.



'Dernier-né de la famille Super Puma, le H225 est désormais équipé d'une nouvelle avionique qui, combinée à son pilote automatique, réduit la charge de travail des pilotes et leur permet de se concentrer sur la mission à accomplir', souligne Airbus.



24 appareils H225 sont actuellement utilisés au Japon par le ministère de la Défense ou des opérateurs parapublics pour diverses missions de recherche et de sauvetage, de VIP, de lutte contre les incendies, ainsi que de transport de passagers et de marchandises.





