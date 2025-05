Airbus: commande de 20 gros-porteurs A330-900 par Vietjet information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron au Vietnam, Airbus indique que Vietjet, la plus grande compagnie privée du pays, lui a passé une nouvelle commande de 20 gros-porteurs A330-900 pour son expansion au cours de la prochaine décennie.



Cette commande à long terme permettra à Vietjet d'augmenter ses vols sur des liaisons à grande capacité dans la région Asie-Pacifique, ainsi que d'introduire de nouveaux futurs services long-courriers vers l'Europe.



Le nouveau contrat avec Vietjet double ses commandes fermes d'A330neo à 40 appareils. En outre, le transporteur a commandé 96 monocouloirs A320neo. Il exploite actuellement 115 monocouloirs de la famille A320 et de sept A330-300.





