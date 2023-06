Airbus: choisit Thales pour les équipement de secours IESI information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 16:26

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé hier avoir été choisi par Airbus Helicopters pour lui fournir des équipements combinés de secours (IESI) de troisième génération destinés à équiper les nouveaux hélicoptères civils et militaires - plus particulièrement les H135, H145, H160 dual et H175.



'Cette nouvelle génération d'IESI est spécifiquement adaptée aux contraintes des hélicoptères et son empreinte environnementale est réduite significativement. L'entrée en service progressive débutera en 2026', indique Thales.



Intégrant en un seul équipement des capteurs et sondes de pression, des accéléromètres et gyromètres qui forment un horizon artificiel et un afficheur LCD, l'IESI présente au pilote la vitesse, l'altitude et l'attitude de l'appareil, informations indispensables pour assurer le vol en sécurité.