Airbus : bientôt au contact de la résistance des 168,7E information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 16:51









(CercleFinance.com) - Le cours d' Airbus s'envole depuis le débordement des 160E) le 18 juin ; sa performance du jour est équivalente à celle de la semaine écoulée.

Le titre prend +4% vers 168E et devrait retenter incessamment de soulever la résistance oblique des 168,7E puis retracer celle des 170,2E testée le 4 juin.





Valeurs associées AIRBUS 167,5000 EUR Euronext Paris +3,55%