Airbus: bien orienté avec l'optimisme d'un broker

02/01/2025









(CercleFinance.com) - Airbus prend près de 3% et figure ainsi en tête du CAC40, sur fond de propos favorables de Bank of America Securities qui réaffirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 180 euros sur le titre, qui figure sur la liste de ses '25 actions pour 2025'.



Selon le broker, le constructeur aéronautique devrait avoir réalisé probablement plus de 110 livraisons en décembre, soit un cumul de 750 à 760 sur l'ensemble de l'année écoulée, à comparer à un objectif affiché de 770 à plus ou moins 20 livraisons près.





