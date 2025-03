Airbus : Berenberg n'est plus à la vente

(AOF) - Berenberg a relevé sa recommandation sur le titre Airbus passant de Vendre à Conserver, tout en rehaussant son objectif de cours de 109 à 140 euros. Dans sa note d'analyse, le bureau d'études estime que les hypothèses consensuelles de livraison d'avions entre 2024 et 2027 sont obstinément trop élevées, en raison d'un excès d'optimisme quant au rythme d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Il pense que la baisse des volumes entraînerait un effet de levier opérationnel inférieur à celui modélisé par le consensus, avec une pression supplémentaire sur les marges due à un effet retard sous-estimé de l'inflation des coûts dans le carnet de commandes du constructeur aéronautique.

"C'est sans doute un point positif ou négatif, on note que les vendeurs ne semblent plus croire les prévisions de la direction concernant les objectifs de taux de production et la plupart des acheteurs auxquels nous nous adressons ne le croient pas non plus", explique, en outre, Berenberg.

Toutefois, les objectifs informels en matière de marge semblent toujours être pris pour argent comptant. Le bureau d'études a du mal à envisager une hausse des marges attendues, à moins d'un renversement soudain de la récente dévaluation du dollar américain par rapport à l'euro, ce qui, à son avis, est peu probable.

=/ Points clés /=

- Constructeur aéronautique co-leader mondial avec Boeing, né en 1949 sous le nom d'Aérospatiale, diversifié dans les satellites ;

- Revenus de 65,4 Mds€, tiré des avions civils (72 %) , des activités défense & espace (17 %) puis des hélicoptères et provenant d’Europe (39,3 %), Asie-Pacifique (28,6 %), Amériques (23,8 1 %) et Moyen-Orient (6% ) ;

- Ambition au service de 4 impératifs : :

- maintenir le leadership en aéronautique et défense,

- s’appuyer sur les racines européennes,

- accroître les capacités d’investissement,

- acquérir le leadership de la décarbonation de l'industrie ;;

- Capital ouvert avec des positions fortes des Etats français (10,83 %), allemand (10,82 %) et espagnol (4,08 %), le conseil d’administration de 10 membres étant présidé par René Obermann, Guillaume Faury étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires « Prochain chapitre » :

- fondée sur 3 piliers organisationnels : simplification, renforcement et croissance,

- focalisée à court terme sur la résolution des difficultés opérationnelles dans :

- la division espace : revue stratégique en cours (restructuration, rotation du portefeuille, partenariats ou fusions-acquisitions),

- la logistique de l’aviation commerciale : alignement de la production d’avions en ligne avec celle des équipementiers moteurs, acquisition en cours d’activités de Spirit Aerosystems,

- portée par l’innovation -3,1 Mds€ de R&D et un portefeuille de 10 500 brevets :

- feuille de route « Fast-Track » priorisant l’électrification, les systèmes industriels, la connectivité, l’autonomie, les matériels et l’intelligence artificielle,

- organisation « CRT » axée sur les technologies de rupture ;

Stratégie environnementale :

- d’ici 2030, réduction de 63 % des émissions de scope 1 et 2 et, d’ici 2035, réduction de 46 % des émissions générées par les avions commerciaux en service,

- conception d’un avion « ZEROe » avec carburant hybride-hydrogène - lancement de 2 usines pour moteurs hydrogènes en France et Allemagne,

- foisonnement d’initiatives -High5+ de recul des émissions et déchets durant le process de production, Sentinel 5P de données sur l’air, Air Race E, Disruptive Lab…,

- intégration de critères ESG dans certaines facilités de crédit ;

- Reprise des embauches et accélération du rythme de production ;

- Visibilité de l’activité avec un volume de commandes en hausse à fin juin malgré les annulations -327 avions civils Airbus, 233 hélicoptères et 6,1 Mds€ dans la défense et l’espace- et renforcé en juillet août par l’entrée de commandes de plus de 10 Mds€ dans l’aviations civile ;

- Situation financière solide avec 1,3 Md€ de flux de trésorerie disponible et 7,9 Mds€ de liquidités nettes à fin juin.

=/ Défis /=

- Impact positif de la hausse du dollar, monnaie de vente pour 80 % des revenus ;

- Chaîne logistique en tension persistante jusqu’en 2025, dans la branche aviation commerciale -moteurs, aérostructures et équipements intérieurs- comme dans la branche espace, soumise à des défaillances de certains programmes d’observation ou navigation d’où le report à 2027 de l’objectif d’une cadence de 75 appareils A320 par mois et de l’ajournement de la mise en service de l’A321 XLR ;

- Après une hausse de 4 % des revenus et un repli de près de la moitié du bénéfice net au 1 er semestre, affecté par les difficultés opérationnelles, objectifs 2024 : livraison de 770 avions civils, hausse du bénéfice opérationnel à 5,5 Mds€ et flux de trésorerie autour de 3,5 Mds€ ;

- Dividende 2023 stable de 1,80 €, assorti d’un dividende exceptionnel de 1 €.