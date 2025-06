Airbus: AviLease commande 10 A350F et 30 A320neo information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 11:08









(CercleFinance.com) - AviLease a annoncé une commande initiale de 10 avions de fret A350F et de 30 appareils de la famille A320neo. Ce contrat a été signé lors du Salon du Bourget 2025.



L'accord prévoit également une augmentation future à 22 A350F cargo et 55 appareils de la famille A320neo.



L'A320neo intègre les dernières technologies, notamment les moteurs de nouvelle génération, les Sharklets et les dispositifs d'amélioration de l'efficacité de la cabine, qui permettent d'économiser 20 % de carburant.



' L'arrivée de ces appareils de dernière génération renforce notre capacité à proposer des solutions de flotte modernes et économes en carburant à nos partenaires aériens en Arabie saoudite et dans le monde entier ' a déclaré Edward O'Byrne, PDG d'AviLease.



'L'A350F deviendra la référence en matière de fret aérien, avec une consommation de carburant réduite d'au moins 20 %, une meilleure capacité de chargement et un rayon d'action accru, tandis que la famille A320neo reste l'avion monocouloir le plus populaire au monde' a déclaré Benoît de Saint-Exupéry, EVP Sales de l'activité Commercial Aircraft d' Airbus .





