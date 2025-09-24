Airbus, Atos, Medincell... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - 2CRSi

Le concepteur et fabricant français de serveurs à haute performance dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre.

Airbus

StarFlight, un fournisseur d'équipements aéronautiques australien, a commandé trois hélicoptères H145 pour assurer des services d'urgence héliportés aux services d'ambulance et de police de Tasmanie. La flotte sera basée à Hobart et offrira une plateforme polyvalente pour les missions aéromédicales, de recherche et sauvetage et de maintien de l'ordre aérien. La capacité de reconfiguration rapide de l'appareil entre les différents types de mission a été un facteur déterminant dans le choix du gouvernement de Tasmanie.

Atos

Atos a remporté un important contrat de cybersécurité auprès de la Commission européenne pour des services d'exploitation technique. Cet accord dans les services de cybersécurité, d'une valeur maximale de 326 millions d'euros, est l'un des plus importants d'Europe. Le groupe français donnera la priorité à la fourniture de services de cybersécurité essentiels aux institutions, agences et organismes de l'Union européenne.

Bénéteau

Le fabricant français de bateaux publiera une estimation de ses résultats du deuxième trimestre.

Emeis

Emeis a annoncé que les fonds d'investissement Farallon Capital et TwentyTwo Real Estate se sont engagés sur la création d'une foncière dédiée à des actifs immobiliers de santé opérés par le groupe. Ils vont investir 761 millions d'euros autour de la fin d'année, représentant 62 % de la valeur expertisée à fin 2024 des actifs détenus par ce véhicule. Avec cette opération, Emeis va dépasser ses ambitions en matière de cessions, qui étaient de 1,5 milliard d'euros entre mi 2022 et fin 2025.

Exail Technologies

Exail Technologies a annoncé le succès de son offre d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes pour un montant nominal de 300 millions d'euros. Le produit net de l'Offre sera utilisé pour renforcer les capitaux propres de la société afin d'augmenter sa flexibilité financière, en particulier en vue du refinancement futur de l'acquisition d'iXblue réalisée en 2022. Des discussions pour ce refinancement pourraient commencer en 2025, avec pour objectif une finalisation avant fin 2026.

Groupe Crit

Au premier semestre, Groupe Crit a vu son chiffre d'affaires consolidé progresser de 17,5 %, à 1,636 milliard d'euros, porté par un impact périmètre de 18,8 %, lié à l'intégration d'Openjobmetis, société consolidée depuis mai 2024. À périmètre et change constants, les revenus sont en légère baisse de 1,4 %. Parallèlement, l'Ebitda est passé de 56,3 à 61,7 millions d'euros, pour une marge de 3,8 %. Dans un environnement toujours attentiste, le groupe entend continuer à défendre son activité et ses résultats, malgré une base de comparaison défavorable au troisième trimestre.

Guerbet

L'entreprise pharmaceutique annoncera ses résultats du deuxième trimestre.

Herige

Herige a publié des comptes semestriels en retrait. Sur les six premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires s'est affaissé de 7,1 %, à 198,8 millions d'euros. En outre, la marge brute a diminué de 7,5 millions d'euros, pour s'installer à 102 millions d'euros, tandis que le taux de marge brute s'est légèrement amélioré de 0,2 point, pour atteindre 51,3 % des revenus. Le groupe articulé autour de l'industrie du béton et de la menuiserie industrielle a vu son Ebitda passer de 12,3 à 8 millions d'euros.

IDI

Sur le premier semestre, l'actif net réévalué par action d'IDI a progressé de 1,95 %, à 91,57 euros. Parallèlement, la société d'investissement a vu son résultat net part du groupe passer de 5,5 à 15,1 millions d'euros. Quant aux fonds propres, ils n'ont que très légèrement augmenté de 696,1 à 696,6 millions d'euros. La capacité d'investissement de la société s'élève à 200 millions d'euros au 15 septembre après notamment l'investissement dans Forsk.

Infotel

La société présente dans les domaines du logiciel et des services informatiques présentera ses résultats du deuxième trimestre.

Klépierre

Klépierre a dévoilé l'émission de son premier emprunt obligataire vert de 500 millions d'euros, d'une maturité de 12 ans, la plus longue pour une société d'investissement immobilier cotée en Europe depuis 2022, assortie d'un coupon de 3,75 %. La société précise que cette émission met en évidence " la forte demande des investisseurs pour les obligations à long terme de Klépierre, notées A, le niveau le plus élevé du secteur immobilier coté en Europe ".

Latécoère

Le spécialiste dans la fourniture d'équipements aéronautiques pour les grands avionneurs mondiaux rendra compte de ses résultats du deuxième trimestre.

Lumibird

Lumibird a dévoilé des résultats semestriels en belle hausse. Sur les six premiers mois de l'année, le spécialiste européen des technologies laser a vu son chiffre d'affaires progresser de 9 %, à 106,8 millions d'euros. Parallèlement, l'Ebitda a bondi de 85 %, à 20,2 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel courant a flambé de 491 %, à 9,6 millions d'euros. Ces données ont progressé grâce à une hausse de la marge brute et à la maîtrise des charges opérationnelles.

Medincell

Teva Canada, filiale du partenaire de Medincell Teva Pharmaceutical Industries, a obtenu l'approbation réglementaire du ministère fédéral de la Santé du Canada pour Longavo. Il s'agit d'un traitement injectable à action prolongée à base de Rispéridone pour les adultes atteints de schizophrénie. Ce traitement, formulé avec la technologie propriétaire de Medincell, est désormais approuvé aux États-Unis, en Corée du Sud et au Canada.

Quadient

L'entreprise française spécialisée dans le développement de logiciels d'automatisation des factures et de la gestion du courrier dévoilera ses résultats pour le deuxième trimestre.

Renault

Renault Group a annoncé le succès de son premier placement d'obligations vertes d'un montant de 850 millions d'euros, à échéance au 30 septembre 2030, avec un coupon de 3,875 %. Le constructeur automobile a annoncé que l'opération a été sursouscrite, démontrant la confiance des investisseurs crédit dans la stratégie de Renault Group et sa capacité à poursuivre et accélérer sa transformation en s'appuyant sur les solides fondamentaux issus du plan stratégique Renaulution.

Synergie

Le groupe spécialisé dans les secteurs du travail temporaire, du recrutement, de la formation et des conseils RH annoncera ses comptes du deuxième trimestre.

Trigano

Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs annoncera le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de son exercice 2024-2025.

Witbe

Le premier semestre de Witbe s'est soldé par un chiffre d'affaires en net repli de 26 %, à 7,654 millions d'euros, en raison principalement d'un environnement économique et géopolitique très dégradé. De son côté, l'Ebitda s'est affaissé en passant de -0,244 à -0,885 million d'euros. La même tendance a été observée pour le résultat d'exploitation qui a atteint -2,519 millions d'euros, contre -1,794 millions d'euros un an plus tôt. La perte nette s'est donc logiquement creusée à -2,539 millions d'euros, face à -0,696 million d'euros au premier semestre 2024.